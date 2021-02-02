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الهند تسجل 8635 إصابة جديدة و94 وفاة بفيروس كورونا

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الهند تسجل 8635 إصابة جديدة و94 وفاة بفيروس كورونا الهند تسجل 8635 إصابة جديدة و94 وفاة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:28 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 8 آلاف و635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و766 ألفا و245 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 94 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و486 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 163 ألفا و353 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و448 ألفا و406 أشخاص بعدما تماثل 13 ألفا و423 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
جدير بالذكر أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم حتى الآن في الهند يبلغ 3 ملايين و950 ألفا و156 شخصا.

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