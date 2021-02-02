​​استقرار ثم اضطراب.. تعرف على الظواهر الجوية من الثلاثاء حتى الجمعة (بيان رسمي)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، إلى الجمعة الموافق 5 فبراير 2021.

وينشر "مصراوي" خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال هذه الأيام كالتالي..

الثلاثاء

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع غدًا الثلاثاء حدوث استقرار وارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت الأرصاد أن تبدأ حالة عدم الاستقرار اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، تبدأ من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد خلال الفترة على باقي الأنحاء.

الأربعاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوقع البيان أن تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الخميس

انخفاض في درجات الحرارة حوالي 6 درجات، وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

كما توقع البيان سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، محذرة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

الجمعة

سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.