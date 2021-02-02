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اعتقال جنوب نواكشوط لتهريب المهاجرين الى أوروبا

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اعتقال شبكة جنوب نواكشوط لتهريب المهاجرين الى أوروبا اعتقال جنوب نواكشوط لتهريب المهاجرين الى أوروبا

مصراوي Masrawy

05:18 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

نواكشوط - (أ ش أ):
اعتقلت الشرطة الموريتانية أفراد من المهربين تعمل على تهريب المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.
ونقلت صحيفة الصحراء الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء عن بيان للشرطة ان الشبكة ألقي القبض عليها في منطقة السبخة جنوب العاصمة نواكشوط.
وأوضح البيان أن هذه العملية تمت على إثر تحريات أسفرت عن تحديد هويات وأماكن أغلب افراد هذه الشبكة.
واعترضت الشرطة أمس الأول في شواطئ نواذيبو شمال موريتانيا قاربا يقل اثنين وستين مهاجرا سريا، كانت الشبكة تعمل على تهريبهم.
وتقيم موريتانيا واسبانيا تنسيقا في مواجهة المهاجرين الذين غالبا ما ينطلقون من شواطئ موريتانيا والسنغال في طريقهم الى جزر الكناري الاسبانية القريبة جغرافيا من شواطئ نواذيبو الموريتانية.

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مصراوي Masrawy

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