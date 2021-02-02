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إعادة محاكمة مُتهم بقضية "أحداث أطفيح".. اليوم

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إعادة محاكمة مُتهم بقضية "أحداث أطفيح".. اليوم إعادة محاكمة مُتهم بقضية "أحداث أطفيح".. اليوم

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".

تُنظر المحاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

جدير بالذكر، أنه في غضون شهر أغسطس من عام 2013 شهدت محافظة الجيزة العديد من أحداث الشغب ولعل أبرزها اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي استشهد فيه مأمور المركز ونائبه العميد عامر عبد المقصود و 12 آخرين، وأحداث شغب شارع البحر الأعظم وأحداث حرق نقطة شرطة المنيب وأحداث الطالبية بالهرم، وأحداث شغب الدقي.

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