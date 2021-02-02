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كورونا في .. 541 إصابة جديدة وتراجع الوفيات إلى 44

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كورونا في مصر.. 541 إصابة جديدة وتراجع الوفيات إلى 44 كورونا في .. 541 إصابة جديدة وتراجع الوفيات إلى 44
إجمالي الإصابات 166492 من ضمنهم 130107 متعافين

كورونا في مصر.. 541 إصابة جديدة وتراجع الوفيات إلى 44

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين خروج 471 متعافيًا من من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالات حتى أمس، وفقًا لـ"مصراوي".

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المصرية لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 541 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 166492 حالة، من ضمنهم 130107 حالات تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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