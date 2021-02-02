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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركتي الأهلي صبور، وشركة Founders التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، عمليات المبيعات الخاصة بمشروع "جاردينيا سيتي: واستقبال رغبات الحجز من الراغبين في الشراء.

مشروع جاردينيا سيتي كمبوند، تم تنفيذه على مساحة 600 فدان تقريبا بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية، حيث يقع على طريق السويس والطريق الدائري وقريب من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وهو ملك للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.

وينشر "مصراوي" تفاصيل الحصول على وحدة من مشروع جاردينيا سيتي ونظام السداد، بعد أن تم طرح المرحلة الأولى والتي تقدر بـ2000 وحدة سكنية كاملة التشطيب.

أولا الوحدات السكنية:

مساحة الشقق السكنية داخل مشروع جاردينيا 120 متر عبارة عن 3 غرف نوم، وحمام، كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة من الأن.

مقدمات الحجز والاستلام تبدأ من 90 ألف جنيه بنظام التقسيط يكون على 6 و7 و8 سنوات، أقساط متساوية بدون فوائدـ بأسعار تبدأ من 920 ألف وحتى مليون و200 ألف.

نظام سداد الشقق:

1- 10 % مقدم وتقسيط الباقي علي 6 سنوات بدون فوائد.

2- 15 % مقدم والباقي على 7 سنوات بدون فوائد.

3- 20 % مقدم والباقي على 8 سنوات بدون فوائد.

ثانيا.. فيلات:

المنتج الثاني الموجود في مشروع جاردينيا سيتي هو الفيلات والتي تبدأ مساحتها من 400، بالإضافة إلى ذلك كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة من الان.

أسعار الفيلات تبدأ من 6 مليون و500 ألف حتى 8 ملايين جنيه.

ثالثا.. فيلات توين هاوس:

وتبدأ مساحات فيلات توين هاوس من 280 متر، كاملة التشطيب أيضًا، بمقدم حجز واستلام يبدأ من 500 ألف جنيه، وبأسعار تصل لـ4 مليون و500 ألف حتى 6 ملايين و100 ألف جنيه.

وعن نظام التقسيط يصل لـ10 سنوات بمقدم حجز يصل لـ350 ألف جنيه.

اختيار الوحدات يتم بأولوية الحجز، بالإضافة إلى ذلك وديعة صيانة 10% يتم دفعها على سنة، بواقع يتم دفع 6 عند الاستلام، و4% على سنة.