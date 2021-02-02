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مدير "هلال الباحة" يبحث مع مدير صحة المنطقة تطوير العمل الإسعافي وتذليل الصعوبات

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بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة ضمن العمل التكاملي بين الجهتين

مدير

التقى مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي اليوم في المديرية العامة للشؤون الصحية بمدير عام الشؤون الصحية فهد بن عبدالله المجماج.

وصرّح المتحدث الرسمي عماد منسي الزهراني، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات التي من شأنها تطوير العمل الإسعافي وتذليل العقبات كافة بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة التشغيلية في تقديم الخدمة الإسعافية والطبية من الهلال الأحمر وأقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة.

وأضاف "الزهراني": تم عرض برنامج المسعف الإلكتروني وآلية عمله من تلقي البلاغ في عمليات الهلال الأحمر على الرقم الإسعافي 997 وحتى وصول الحالة داخل المنشآت الصحية، حيث تم تزويد أقسام الطوارئ بشاشات للاطلاع من خلالها على نوع الحالة الإسعافية ومدى خطورتها للاستعداد لاستقبالها، وكذلك الاطلاع على التقرير المعد من الفريق الإسعافي. وتضمن البرنامج مؤشرات جاهزية المستشفيات وذلك ضمن العمل التكاملي بين الجهتين.

وحضر الاجتماع من الهيئة المساعد للشؤون الإسعافية ومدير الاتصال المؤسسي والمدير الطبي ومدير العمليات ومن الشؤون الصحية المساعد للطب العلاجي ومدير إدارة الطوارئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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