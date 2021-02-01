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وزير الدفاع اليوناني: قواتنا تأهبت للحرب ضد تركيا 3 مرات العام الماضي

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وزير الدفاع اليوناني: قواتنا تأهبت للحرب ضد تركيا 3 مرات العام الماضي وزير الدفاع اليوناني: قواتنا تأهبت للحرب ضد تركيا 3 مرات العام الماضي
قال إن جميع القوات المسلحة كانت جاهزة لأي تطوُّر لردع الطرف الآخر

وزير الدفاع اليوناني: قواتنا تأهبت للحرب ضد تركيا 3 مرات العام الماضي

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس إن قواته كانت في حالة تأهب أشهرًا عدة، وأعلنت استنفارها ثلاث مرات خلال احتدام التوتر مع تركيا، وفق " اليوم".

وتفصيلاً، أكد "بانايوتوبولوس" في حوار مع صحيفة "Protothema" اليونانية أن بلاده كانت خلال المرات الثلاث على شفا الحرب مع تركيا في صيف 2020.

وتابع: "كان الأسطول البحري في حالة التعبئة؛ إذ كان أسطولنا في شرق المتوسط، وفي كثير من الحالات اقترب من الأسطول التركي".

وشدَّد على أن جميع القوات المسلحة من الطائرات الحربية في القواعد إلى القوات على الحدود كانت جاهزة لأي تطور. مشيرًا إلى أنه كان لدى اليونان يقين بأن هذه التعبئة ستنجح في إرسال رسالة الردع للطرف الآخر.

وقال: "طالما كان هناك تهديد، ونقدر أنه كان موجودًا، وتجلى هذا الصيف؛ فلا مجال لنزع السلاح".

وأوضح أن الحق السيادي الأعلى هو حماية السلامة الوطنية؛ وعلى هذا الأساس اخترنا أن يكون لدينا قوات للدفاع القانوني والوقائي على الجزر.

وأشار إلى أن اليونان والولايات المتحدة ستجريان تغييرات في اتفاقية التعاون الدفاعي، وقال إن تمديد الاتفاقية تم التشاور عليه أيضًا.

وأوضح أنه مع تنصيب الرئيس جو بايدن هناك المزيد من الفرص للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين. مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو عدم تمكنهم من العمل بشكل جيد مع الإدارة الأمريكية السابقة؛ لأن العلاقات الشخصية بين دونالد ورجب طيب أردوغان أثرت على الوضع العام.

وتابع: "كانت هناك تصريحات إيجابية للغاية من وزارة الخارجية بخصوص موقف الولايات المتحدة تجاه اليونان. جو بايدن يعرف أثينا جيدًا، ويدعمها، وهو أيضًا صديق لرئيس الوزراء ميكوتاكيس، وأعتقد أن هذا مهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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