أخبار عاجلة

محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.. السبت -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شكري يبحث مع نظيره البرازيلي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

Print
شكري يبحث مع نظيره البرازيلي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية شكري يبحث مع نظيره البرازيلي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

مصراوي Masrawy

10:18 م الإثنين 01 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس، من نظيره البرازيلي "إرنستو آراوجو"، تبادلا خلاله الرؤى حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا قوة العلاقات التي تجمع الدولتين على مختلف المستويات، وتطلعهما لتعزيزها إلى آفاق أرحب من خلال تكثيف المشاورات الثنائية لتتناول كافة المسائل والقضايا محل الاهتمام المُشترك.

كما اتفق الوزيران على بذل المزيد من الجهود لتشجيع التفاعل بين القطاع الخاص في البلدين وخاصةً في مجالات الأعمال الزراعية، والبحوث الطبية والصيدلانية، والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين وتجمع الميركوسور.

وأكد الوزيران، أهمية تعاون البرازيل مع مصر في إطار المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في أفريقيا، وذلك في سبيل تحقيق الصالح العام لدول القارة الأفريقية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين بحثا كذلك عددًا من الملفات ومنها سد النهضة، حيث استعرض الوزير شكري آخر التطورات الخاصة بالملف والموقف المصري في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد من خلال الانخراط في مفاوضات جادة دون أي مماطلة، وبما يحقق المصالح المُشتركة للأطراف المعنية.

كما نوه الوزير شكري بالاهتمام الذي توليه مصر للدعم المتبادل بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، لا سيما في القضايا التي تحتل أولوية لمصالح الدولتين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية