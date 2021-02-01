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​مشروع بحثي جديد بالجامعة المصرية اليابانية لتطوير تشخيص كورونا

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​مشروع بحثي جديد بالجامعة المصرية اليابانية لتطوير تشخيص كورونا ​مشروع بحثي جديد بالجامعة المصرية اليابانية لتطوير تشخيص كورونا

مصراوي Masrawy

10:02 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إطلاق الجامعة مشروعا بحثيًا جديدًا لتطوير طريقة تشخيص .

وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم الاثنين - إن فريقا بحثيا بالجامعة يعمل على تطوير شريط اختبار لتشخيص فيروس كورونا المستجد عن طريق الأجسام المضادة و عينة من اللعاب.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن شكري الأستاذ بقسم الهندسة البيئية بكلية هندسة الطاقة بالجامعة، أن شريط اختبار تشخيص فيروس كورونا المستجد يعتمد على جزيئات الذهب النانوية والتي يمكن أن تتغير خصائصها باتحادها مع البروتين المميز للفيروس، ويتم إجراء الاختبار عن طريق وضع عينة من اللعاب على طرف الشريط الاختبار.

وأشار إلى أن الاختبار التشخيصي للفيروس المعتمد على عينة من اللعاب يساعد في تحديد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض.

ولفت إلى أن الاختبارات المعتمدة على مسحات من اللعاب تتميز بأنها آمنة وغير مؤلمة وقابلة للتكرار وسهلة الاستخدام كما يمكن إجراء الاختبار في أي مكان سواء مركز اختبار أو حتى بالمنزل مع سرعة ظهور النتيجة في دقائق معدودة مما يساعد الفرق الطبية المعالجة على سرعة العلاج، بالإضافة إلى تكلفتها البسيطة مقارنتها بالاختبارات التقليدية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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