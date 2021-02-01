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​البيان لم يتضمن آلية دمج الاقتصاد غير رسمي.. وكيل "خطة النواب" ينتقد وزير المالية

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​البيان لم يتضمن آلية دمج الاقتصاد غير رسمي.. وكيل "خطة النواب" ينتقد وزير المالية ​البيان لم يتضمن آلية دمج الاقتصاد غير رسمي.. وكيل "خطة النواب" ينتقد وزير المالية

مصراوي Masrawy

10:02 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

انتقد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل تعديلات مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، متسائلًا: "لماذا تتجاهل الحكومة تعديلات مجلس النواب في الموازنة رغم أنه حق أصيل للمجلس في إجراء أي تعديلات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تعقيبًا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارته.

واستشهد ياسر عمر، في كلمته، بعدم تطبيق الحافز الذي أقره المجلس في الموازنة لمدرسي الصفوف الأولى الابتدائية (أولى وثانية وثالثة ابتدائي)، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم يتم تطبيقه.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة: أيضًا كان هناك تعديلات في موازنة قطاع الصحة لم يتم تطبيقها حتى الآن.

وانتقد عمر عدم تضمن بيان وزير المالية آلية دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

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مصراوي Masrawy

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