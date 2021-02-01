أمن الجيزة يكشف ملابسات اختطاف تاجر سيارات واحتجازه بمزرعة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات اختطاف تاجر سيارات واحتجازه بمزرعة بمنشأة القناطر.

تلقى قسم بولاق الدكرور بلاغا من شخص يبلغ من العمر 50 سنة أفاد بأن شقيقه 45سنة تاجر قطع غيار سيارات حضر للقاهرة لشراء قطع غيار وأقام بشقة ملكه كائنة بدائرة القسم وتلقيه إتصال تليفوني من هاتف شقيقه أبلغه خلاله المُتصل باحتجاز شقيقه لقيامه بالنصب عليه وطلب مبلغ 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور أن وارء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص هم عاطلان وسائق وسايس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بقيادة النقيبين أحمد مندور وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق أسفرت عن ضبطهم ماعدا اثنان.

بمواجهتهما اعترفا بارتباطهما بعلاقة صداقة بالمتهمين الأخران وارتكابهم الواقعة بتحريض من مالك مزرعة كائنة بمنطقة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز منشأة القناطر لقيام المجنى عليه بالنصب علي مالك المزرعة والاستيلاء منه على 100 ألف جنيه بزعم إستخراج أثار من مزرعته فطلب مالك المزرعة منهما إستدراجه هاتفيا بزعم إستعانتهما به لخبرته فـى ذلك ولدى حضوره لميدان الرماية بالهرم واختطافه واصطحابه للمزرعة.

وفـى وقت لاحق تخلى المتهمان الآخرين عن المجنى عليه وتبين أنه مصاب بكدمات وسحجات بالوجه وبمناقشته أيد ما سبق.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.