أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيصل بن سلمان" يشكر خادم الحرمين على تحويل مجمع مستشفيات ‎المدينة المنورة لمدينة طبية

Print
"فيصل بن سلمان" يشكر خادم الحرمين على تحويل مجمع مستشفيات ‎المدينة المنورة لمدينة طبية "فيصل بن سلمان" يشكر خادم الحرمين على تحويل مجمع مستشفيات ‎المدينة المنورة لمدينة طبية
إثر قرار تسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة"

رفع الأمير‏ فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، الشكر والتقدير والعرفان لمقام ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور قرار ‎مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل مجمع مستشفيات ‎المدينة المنورة إلى مدينة طبية، وتسميتها "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة".

‏‎وقال الأمير فيصل بن سلمان: "إن هذه الموافقة الكريمة تجسد اهتمام الدولة المتواصل منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس –طيب الله ثراه- بخدمة مدينة رسول الله ﷺ, كما أنها تبرز حرص ‎ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مواكبة منطقة المدينة المنورة للرعاية والعناية الطبية التي تشهدها المناطق كافة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

شبكة عيون الإخبارية