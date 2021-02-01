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وزير الزراعة لنائب: "شوفت هجوم وانتقادات في الجلسة العامة للبرلمان"

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وزير الزراعة لنائب: "شوفت هجوم وانتقادات في الجلسة العامة للبرلمان" وزير الزراعة لنائب: "شوفت هجوم وانتقادات في الجلسة العامة للبرلمان"

مصراوي Masrawy

08:37 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، استعداد الوزارة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال اقتراح المشروعات وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى، لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة دور وزارة الزراعة في دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور وزير الزراعة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة.

وقال الوزير، في كلمته، إن وزارة الزراعة لديها مشروعات كثيرة، وأن أغلب المشروعات تكون في الريف، مثل تجميع الألبان والإنتاج الزراعي والحيواني، والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها، وهناك مشروعات تعلم بعض الصناعات.

وتابع وزير الزراعة: "هناك تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والتعاون موجود ونطلق مبادرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز، بحيث نعلم الناس ونعمل مدارس تدريبية، ونحن نقدم دعم فني لمشروعات تجميع الألبان وهو من المشروعات الواعدة، ومشروعات صناعات غذائية وتدوير مخلفات والتنمية الريفية، لذلك نحن على استعداد أن نقدم دعم فني ودراسات جدوى والإشراف على المشروع، أما تمويل مشروع فليس دور الوزارة".

ولفت السيد القصير، إلي أن الوزارة أجرت حصر لكل مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية.

وشهد اجتماع اللجنة، مزاح متبادل بين وزير الزراعة والنائب أحمد بهاء شلبي، بعد إشادة النائب ببيان الوزير في الجلسة العامة، حيث قال النائب: "ولكن ما أنجزته الوزارة لا يوجد أي معلومات متاحة عنه على صفحة الوزارة في الفيسبوك"، ليرد وزير الزراعة قائلًا له: "طب كويس إن البيان عجبك بس كنت أثني عليه في الجلسة، بدل الهجوم والانتقادات اللي شفتها".

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