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أستاذ البحوث الزراعية: لم تسجل إصابات بـ "نيباه".. وعلى أهالي هذه المناطق الحذر

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أستاذ البحوث الزراعية: مصر لم تسجل إصابات بـ "نيباه".. وعلى أهالي هذه المناطق الحذر أستاذ البحوث الزراعية: لم تسجل إصابات بـ "نيباه".. وعلى أهالي هذه المناطق الحذر

مصراوي Masrawy

08:32 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، إن لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس "نيباه"، مشيرًا إلى أن الفيروس موجود منذ عام 1989 في ماليزيا.

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الخفاش من أكثر الحيوانات البرية التي تتحمل العديد من الفيروسات والتي يصل إلى 100 نوع على الأقل، لكنه يستطيع التعايش معهم نتيجة طفرة جينية عالية لديه، لافتًا إلى أن المرض خطير طبقًا لمنظمة الصحة العالمية لإن نسبة الوفاة تترواح من 35% إلى 70% وليس له علاج حتى الآن.

وأوضح أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، أن الفيروس ينتقل عن طريق اللعاب أو فضلات الطعام، أو عن طريق حيوان آخر قد يأكل مما كل منه الخفافيش.

ولفت رزق، إلى أن الخفاش نيباه يدعى "الثعلب الطائر" ويتغذى على الفاكهة لأن نسبة السكريات عالية فيها، ويعيش في مجموعات تصل عددها إلى ألف.

ويشير أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، إلى ضرورة رفع حالة الوعي العام والحذر، خاصة للمقيمين في المناطق الصحراوية والزراعية، من خلال ضرورة غسل الفاكهة والخضروات بالمياه والصابون جيدًا، مطالبًا المزراعين بارتداء الكمامات الواقية وقفازات اليد أثناء جمع محصول الفاكهة.

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