لجنة فنية تعاين 27 قرية مستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس:

ترأس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، اللجنة الفنية التي عاينت عددًا من المواقع داخل القرى المستهدفة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.

ضمت اللجنة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الإسكان، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع استعدادًا للبدء في العمل، وتضم وحدات بيطرية، وشؤون اجتماعية، ووحدات زراعية، ووحدة بيطرية، ومجازر، ومراكز الشباب.

ووقع الاختيار على 9 وحدات محلية قروية بمركز بإسنا وهي (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - أصفون - النجوع - توماس - النمسا - كومير) وتضم 27 قرية وتوابعها.

يأتي ذلك في إطار خطة التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.​