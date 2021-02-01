لجنة فنية تعاين 27 قرية مستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بالأقصر

مصراوي Masrawy
08:26 م الإثنين 01 فبراير 2021
الأقصر - محمد محروس:
ترأس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، اللجنة الفنية التي عاينت عددًا من المواقع داخل القرى المستهدفة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.
ضمت اللجنة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الإسكان، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع استعدادًا للبدء في العمل، وتضم وحدات بيطرية، وشؤون اجتماعية، ووحدات زراعية، ووحدة بيطرية، ومجازر، ومراكز الشباب.
ووقع الاختيار على 9 وحدات محلية قروية بمركز بإسنا وهي (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - أصفون - النجوع - توماس - النمسا - كومير) وتضم 27 قرية وتوابعها.
يأتي ذلك في إطار خطة التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.