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بالصور.. إزالة عدد من المباني المخالفة بنادي المهندسين في الإسكندرية

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بالصور.. إزالة عدد من المباني المخالفة بنادي المهندسين في الإسكندرية بالصور.. إزالة عدد من المباني المخالفة بنادي المهندسين في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:21 م الإثنين 01 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أزالت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، منشآت مخالفة على مساحة 1140 مترًا داخل نادي المهندسين في منطقة سابا باشا بكورنيش المحافظة.

تمثلت المنشآت المخالفة في قطعتين؛ الأولى عبارة عن مباني بالطوب الأحمر على مساحة تبلغ ٢٨٨ مترًا على يسار مدخل جراج نادي المهندسين، أما الثانية عبارة عن برجولة خشبية على مساحة تبلغ ٨٥٢ مترًا على لسان البحر.

ذكر بيان صادر عن حي شرق الإسكندرية، الإثنين، أنه جرى تنفيذ الإزالة الفورية لمخالفات إنشائية التي أُقيمت داخل نادي المهندسين في سابا باشا دون ترخيص، بالتنسيق بين حي شرق ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة.

أضاف البيان أن حملة الإزالة جرت تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بفرض الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإيقاف كافة أعمال البناء وإيقاف المخالفات في المهد.

جاءت الحملة بمشاركة سكرتير عام حي شرق الإسكندرية ومدير عام الإدارة الهندسية ومدير التنظيم والمهندس المختص ووحدة الإزالة الفورية بالحي.​

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