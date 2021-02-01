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رئيس وزراء تونس: استكمال إجراءات تسلم الوزراء الجدد لمهامهم في أقرب وقت

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رئيس وزراء تونس: استكمال إجراءات تسلم الوزراء الجدد لمهامهم في أقرب وقت رئيس وزراء تونس: استكمال إجراءات تسلم الوزراء الجدد لمهامهم في أقرب وقت

مصراوي Masrawy

08:25 م الإثنين 01 فبراير 2021

تونس - (أ ش أ):
أكد رئيس التونسية هشام المشيشي، اليوم الاثنين، أنه سيتم استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بتسلم الوزراء الجدد لمهامهم في أقرب وقت، حتى يتمكن الفريق الحكومي من خدمة البلاد والشعب، في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة.
وقال المشيشي، في تصريح إعلامي بمناسبة زيارته إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الصلاحيات الدستورية واضحة، وأن تسلم الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب مسألة وقت.
وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة، وما أسفرت عنه من إيقاف في صفوف الشباب، قال المشيشي إن الاحتجاجات السلمية مشروعة، لكن الاحتجاجات التي تخرج عن الأطر السلمية غير مقبولة، مشيدا بمهنية أبناء المؤسسة الأمنية في تعاطيهم مع الاحتجاجات.
وأوضح أن الإفراج عن الموقوفين مسألة لا تتدخل فيها المؤسسة الأمنية، بل هي من صلاحيات السلطة القضائية دون غيرها، معبرا عن أسفه لتواصل إيقاف بعض الشباب خاصة من القصر.

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