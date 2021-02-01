أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"صناعة النواب": اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية قريبًا

Print
"صناعة النواب": اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية قريبًا "صناعة النواب": اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية قريبًا

مصراوي Masrawy

08:19 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

قال النائب معتز محمد، إن لجنة الصناعة بدأت أول اجتماعاتها بإرسال خطابات ورسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطة عمل هذه الوزارات، والوقوف على حجم الأرقام المحققة، وشدد على أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية وستكون اللجنة حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين.

وأضاف محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، أن اللجنة أرسلت خطابًا إلى وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وإجماليها، وماذا تم بها وهل الدولة استفادت بهذه القروض أم لا؟.

وتابع رئيس لجنة الصناعة أن اللجنه أرسلت خطابًا إلى وزير للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية وموقف شركات السكر وهل تحقق مكاسب أم لا.

وأوضح معتز أن لجنة الصناعة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية