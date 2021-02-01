"صناعة النواب": اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية قريبًا

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال النائب معتز محمد، إن لجنة الصناعة بدأت أول اجتماعاتها بإرسال خطابات ورسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطة عمل هذه الوزارات، والوقوف على حجم الأرقام المحققة، وشدد على أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية وستكون اللجنة حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين.

وأضاف محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، أن اللجنة أرسلت خطابًا إلى وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وإجماليها، وماذا تم بها وهل الدولة استفادت بهذه القروض أم لا؟.

وتابع رئيس لجنة الصناعة أن اللجنه أرسلت خطابًا إلى وزير التموين للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية وموقف شركات السكر وهل تحقق مكاسب أم لا.

وأوضح معتز أن لجنة الصناعة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين.​