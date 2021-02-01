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"قومي المرأة" يهنئ وزيرة التضامن لحصولها على جائزة المرأة العربية في المسئولية المجتمعية

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"قومي المرأة" يهنئ وزيرة التضامن لحصولها على جائزة المرأة العربية في المسئولية المجتمعية "قومي المرأة" يهنئ وزيرة التضامن لحصولها على جائزة المرأة العربية في المسئولية المجتمعية

مصراوي Masrawy

08:11 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لحصولها على جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية، من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربي.

وأعربت مرسي عن فخرها وسعادتها لحصول القباج على تلك الجائزة المهمة وتواجدها ضمن أهم 7 سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي، مؤكدة أنها نموذج نسائي نفتخر به وخير سفير لمصر أمام العالم.

مشيرة إلى أن لها دور مهم في دعم الأنشطة المجتمعية، والتمكين الاجتماعي للمرأة ودعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

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