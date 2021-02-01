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موسكو تأمل في إيجاد حل سلمي للوضع في ميانمار

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موسكو تأمل في إيجاد حل سلمي للوضع في ميانمار موسكو تأمل في إيجاد حل سلمي للوضع في ميانمار

مصراوي Masrawy

08:23 م الإثنين 01 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن أمل موسكو في إيجاد حل سلمي للوضع في ميانمار في إطار التشريعات القائمة عبر استئناف الحوار السياسي والحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة " اليوم" ، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ميانمار، معربة عن أسفها لعدم تمكن القوى السياسية الرئيسة في البلاد من حل الخلافات بينها الناجمة عن نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي.
وأضافت - وفقا للبيان - أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إعلان السلطات العسكرية في ميانمار عزمها إجراء انتخابات برلمانية في غضون عام، داعية الأطراف كافة إلى الحوار.
وكان جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد، في وقت سابق اليوم، كما أعلن المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة، اعتقال سو كي والرئيسة وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.

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