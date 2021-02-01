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نائب يميني في استونيا يرشح لجائزة نوبل للسلام

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نائب يميني في استونيا يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام نائب يميني في استونيا يرشح لجائزة نوبل للسلام

مصراوي Masrawy

08:21 م الإثنين 01 فبراير 2021

ريجا - (د ب أ)

رشح نائب شعبوي يميني من استونيا، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد لجائزة نوبل للسلام.

وأوضح ياك ماديسون، وهو عضو بحزب الشعب الاستوني المحافظ وأيضًا بالبرلمان الأوروبي، سببه في ذلك اليوم الاثنين قائلاً إن ترامب يعد أول رئيس منذ 30 عامًا لم يأمر بشن حرب وهو في المنصب.

وكتب ماديسون في منشور على موقع "فيسبوك": "كما أن في ظل قيادته تم إبرام عدة اتفاقات سلام في الشرق الأوسط، مما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وهذه الترشيحات تجري فقط بواسطة أفراد معينين، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء الدول والحائزون السابقون على جائزة نوبل.

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