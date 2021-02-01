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هولندا: سلالة كورونا المُتحَوِرَة البريطانية وراء نصف الإصابات الجديدة لدينا

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هولندا: سلالة كورونا المُتحَوِرَة البريطانية وراء نصف الإصابات الجديدة لدينا هولندا: سلالة كورونا المُتحَوِرَة البريطانية وراء نصف الإصابات الجديدة لدينا

مصراوي Masrawy

08:20 م الإثنين 01 فبراير 2021

لندن - (أِ ش أ):

قال وزير الصحة الهولندي، هوجو دي جونج، اليوم الاثنين، إن سلالة المُتحَوِرَة المُكتَشَفَة في بريطانيا تسببت في نصف مجمل إصابات "كوفيد-19" الجديدة المسجلة في هولندا حتى 26 يناير.

وتأتي تصريحات وزير الصحة الهولندي فيما لا يزال من المقرر إعادة فتح المدارس الابتدائية في البلاد الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات الخبراء من أن تخفيف القيود قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكانت السلطات الصحية في هولندا أفادت الأسبوع الماضي بأن السلالة الجديدة الأسرع قابلية للانتقال كانت مسؤولة عن حوالي ثلث مجمل الحالات الجديدة في هولندا.

وأكد وزير التعليم الهولندي، أري سلوب، أمس الأحد أنه سيتم إعادة فتح المدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية في هولندا كما هو مخطط له في 8 فبراير، فيما ستبقى المدارس الثانوية والنوادي مغلقة.

وسجلت هولندا أكثر من 970 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة مرتبطة به منذ بداية الجائحة.

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