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بريطانيا تستبعد الحديث حاليًا عن تقاسم جرعات لقاحات كورونا

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بريطانيا تستبعد الحديث حاليًا عن تقاسم جرعات لقاحات كورونا بريطانيا تستبعد الحديث حاليًا عن تقاسم جرعات لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

08:11 م الإثنين 01 فبراير 2021

لندن - (د ب أ)

قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي معتاد اليوم الاثنين إن بريطانيا تعتقد أن "الوقت مبكر جدًا" للحديث عن تقاسم جرعات لقاح المستجد مع الدول الأخرى.

وأضاف جامي ديفيز المتحدث باسم جونسون، إن بريطانيا لن تفكر في التبرع بأي كميات من لقاحات فيروس كورونا للدول الأخرى حتى تحصل الفئات الأولى بالتطعيم المسجلة ضمن المرحلة الأولى على اللقاح.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المرحلة الأولى تشمل كل من يزيد عمره عن 50 عامًا مع أوضاع صحية محددة.

وقال ديفيز إنه "من المبكر جدًا" الحديث عن اتفاقيات ثنائية لتوفير الفائض من جرعات لقاح كورونا لدول أخرى بما في ذلك أيرلندا المجاورة.

وأضاف أن الأولية بالنسبة لبريطانيا هي تطعيم البريطانيين البالغين.

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