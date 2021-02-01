أخصائية نفسية تستغيث: "طليقي خطف ابني وبيساومني عليه"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

"أميرة ج." 39 سنة أخصائية نفسية، تحكي مآساتها، بعد أن تزوجت عام 2016 من "محمد س." 41 سنة رجل أعمال، لمدة 8 أشهر فقط، قبل أن تعلم أن زوجها محكوم عليه في قضايا نصب، بالإضافة إلى انها اكتشفت أنها الزوجة الثانية.

تقول أميرة: "اكتشفت وقتها أني كنت حامل في شهر، لكن طلبت منه الطلاق مقابل التنازل عن حقوقي الزوجية".

وأضافت: "بعدها أنجبت يوسف الذي أصبح كل حياتي وطليقي تزوج للمرة الثالثة، وأنا كنت بحافظ على صلة الرحم بين ابني ووالده عندما يطلب صورة لابنه أو رؤيته أنا لم أمانع".

تستكمل أميرة: "يوم 13/12/2018 كان عمر ابني وقتها سنة و7 شهور واتصل بيا طليقي، وقال إنه منتظر في السيارة هو وزوجته أمام منزلي ويريد رؤية ابنه، أخذت ابني ونزلت لوالده لكي يراه، لكني عدت بدونه".

"طليقي أخذ الولد وهرب بالسيارة، توجهت إلى قسم الشرطة وأنا في حالة انهيار، وحررت محضر بالواقعة يحمل رقم 9306 لسنة 2018 إداري قسم حدائق القبة، لكن طليقي لم يعد إلى مسكنه ثم ساومني على فدية وعندما رفضت لأنني لا أملك المبلغ الذي طلبه، قال لى أنسي بأن لك ابن، ثم أرسل لي رسالة بأن ابني مات وبالفعل كنت أبحث في سجلات الوفيات، لكنني لم أجده ومر سنتين ولم أر ابني حتى الآن".

تقول الأم: "حصلت على قرار من المحامي العام الأول رقم 442 لسنة 2018 بتسليم الصغير يوسف إلى حضانة الأم ولكن لم أتمكن من تنفيذ هذا القرار لأن الأب هارب من تنفيذ الأحكام وأثناء البحث عن ابني علمت أن طليقي طلق زوجته الثالثة وأنه ترك ابني مع طليقته الأولى شيرين ف. وجيرانها أكدوا لي بأنه يوجد معها 5 أطفال وأطفالها 4 فقط فتوجهت إلى نيابة الزيتون وحررت محضر يحمل رقم 370 لسنة 2021 إداري واتهمتها بسرقة ابني وتم إخطارها للتحقيق ولم تحضر، ثم جاء لي تهديد من أخيها بالقتل وأنا في حالة رعب خوفًا من أن تتخلص من ابني".