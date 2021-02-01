كندا تدين الانقلاب في ميانمار وتدعو إلى استعادة الديمقراطية

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أوتاوا - (د ب أ)

أدان وزير الشؤون الخارجية الكندي مارك جارنو، استيلاء الجيش في ميانمار على السلطة واعتقال زعماء الحكومة المدنيين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جارنو في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين: "كندا تدين بشكل لا لبس فيه هذه الإجراءات التي تعرض للخطر عملية الانتقال السلمي للديمقراطية في ميانمار".

وأضاف: "كندا تطالب الجيش في ميانمار بالإفراج عن جميع الأفراد الذي جرى اعتقالهم في إطار هذه العملية وأن يوقف على الفور كافة العراقيل أمام العملية الديمقراطية" وقال إن كندا تراقب الوضع عن كثب".

يذكر أن جيش ميانمار قد استولى على السلطة في وقت مبكر من صباح اليوم، واحتجز الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.