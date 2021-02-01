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دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تشديد القيود الحدودية على المسافرين

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دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تشديد القيود الحدودية على المسافرين دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تشديد القيود الحدودية على المسافرين

مصراوي Masrawy

07:59 م الإثنين 01 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ)

اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الاثنين، على تشديد القيود الحدودية على المسافرين الذين يدخلون التكتل، بما في ذلك المطالبة بإثبات نتائج اختبارات سلبية لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) السلبية قبل 72 ساعة من المغادرة.

ينطبق هذا على المسافرين الذين يأتون إلى التكتل في رحلات تعتبر ضرورية، على سبيل المثال لأسباب عائلية أو مهنية عاجلة.

يذكر أن السفر غير الضروري محظور بالفعل إلى حد كبير، على الرغم من وجود استثناءات تنطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي أو أفراد أسرهم.

ومع ذلك إذا كانت الاختبارات قبل المغادرة غير ممكنة، فيجب السماح للمسافرين بإجراء الاختبار عند الوصول إلى الاتحاد، وفقًا للتوصيات.

والتوصيات، التي لا يزال يتعين اعتمادها كتابة، غير ملزمة والأمر متروك للدول الأعضاء لوضع اللوائح الخاصة بها.

وحتى الآن تتطلب مجموعة من البلدان بالفعل اختبارات قبل المغادرة بما في ذلك هولندا وفرنسا.

وتنص التوصيات على أنه بالنسبة للمناطق التي تم فيها اكتشاف أنواع متحورة جديدة لفيروس كورونا، يجب على الدول الأعضاء فرض متطلبات الحجر الصحي الإلزامي واختبارات إضافية عند الوصول.

وفي الأشهر الأخيرة، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق نهج تعامله بشأن قيود السفر لكنه لم ينجح دائمًا في القيام بذلك.

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