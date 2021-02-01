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تأجيل محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام لـ 6 فبراير

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تأجيل محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام لـ 6 فبراير تأجيل محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام لـ 6 فبراير

مصراوي Masrawy

07:46 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام لجلسة 6 فبراير الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "كريم. ع"، بقتل شقيقته "س. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك نية خبيثة بإزهاق روح شقيقته مخطط إجرامي بجلبه سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، حتى جاء التوقيت الملائم لتنفيذ ما ضمره في نفسه، فاصطحبها إلى منزل العائلة وفاجأها أثناء الحديث معه بطعنة استقرت في عنقها، وبمحاولتها الفرار أمسك بها وأدخلها دورة المياه ثم أغلق عليها الباب من الخارج للتيقن من أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فحقق ما ابتغاه وصمم على إزهاق روحها بإحداثه بها الإصابة التي أودت بحياتها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفلة "جنى. س"، نجلة المتوفية، وقالت إن المتهم اصطحبها رفقة أشقاءها ووالدتها المجني عليها إلى مسكن العائلة، وحال حديث والدتها معه نهرها وكال لها طعنة باستخدام مطواة استقرت في عنقها، وحال محاولة الأخيرة الفرار من العقار لحق بها وقتلها.

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