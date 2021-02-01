النرويج: عودة المئات إلى منازلهم بعد إجلائهم بسبب انهيار أرضي

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ستوكهولم - (د ب أ)

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم الاثنين، أنه سوف يتم السماح لزهاء 600 شخص بالعودة إلى منازلهم بجنوب البلاد بعد اجلائهم منها أواخر الشهر الماضي بسبب حدوث انهيار أرضي ضخم.

ونقلت وكالة الأنباء النرويجية (إن.تي.بي) عن مسؤولين بمديرية الموارد المائية والطاقة في البلاد، قولهم إنه سوف يتم السماح بعودة السكان إلى منازلهم اعتبارا من بعد غد الأربعاء، بعد دراسة الموقع.

وتم إخطار السكان بالسماح لهم بالعودة عبر الرسائل النصية.

وقال أنديرس أوستنسن رئيس بلدية جيردروم، إن هذه الخطوة هي "جزء من طريق طويل للعودة إلى الحياة الطبيعية".

وذكر خبراء جيولوجيون من مديرية الموارد المائية والطاقة أن نحو 200 شخص مازال غير مسموح لهم بالعودة.

ولقي عشرة أشخاص حتفهم خلال الانهيار الأرضي الذي ضرب منطقة أسك السكنية الصغيرة شمال العاصمة أوسلو يوم 30 ديسمبر الماضي.