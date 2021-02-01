أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النرويج: عودة المئات إلى منازلهم بعد إجلائهم بسبب انهيار أرضي

Print
النرويج: عودة المئات إلى منازلهم بعد إجلائهم بسبب انهيار أرضي النرويج: عودة المئات إلى منازلهم بعد إجلائهم بسبب انهيار أرضي

مصراوي Masrawy

07:45 م الإثنين 01 فبراير 2021

ستوكهولم - (د ب أ)

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم الاثنين، أنه سوف يتم السماح لزهاء 600 شخص بالعودة إلى منازلهم بجنوب البلاد بعد اجلائهم منها أواخر الشهر الماضي بسبب حدوث انهيار أرضي ضخم.

ونقلت وكالة الأنباء النرويجية (إن.تي.بي) عن مسؤولين بمديرية الموارد المائية والطاقة في البلاد، قولهم إنه سوف يتم السماح بعودة السكان إلى منازلهم اعتبارا من بعد غد الأربعاء، بعد دراسة الموقع.

وتم إخطار السكان بالسماح لهم بالعودة عبر الرسائل النصية.

وقال أنديرس أوستنسن رئيس بلدية جيردروم، إن هذه الخطوة هي "جزء من طريق طويل للعودة إلى الحياة الطبيعية".

وذكر خبراء جيولوجيون من مديرية الموارد المائية والطاقة أن نحو 200 شخص مازال غير مسموح لهم بالعودة.

ولقي عشرة أشخاص حتفهم خلال الانهيار الأرضي الذي ضرب منطقة أسك السكنية الصغيرة شمال العاصمة أوسلو يوم 30 ديسمبر الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية