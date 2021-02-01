أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إغلاق عدة قطاعات بنهر السين في باريس بسبب خطر الفيضانات

Print
إغلاق عدة قطاعات بنهر السين في باريس بسبب خطر الفيضانات إغلاق عدة قطاعات بنهر السين في باريس بسبب خطر الفيضانات

مصراوي Masrawy

07:44 م الإثنين 01 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)

أغلق المسؤولون في باريس، عدة قطاعات على ضفاف نهر السين اليوم الاثنين، بسبب خطر الفيضانات.

وبحسب المعلومات الواردة من مجلس بلدية المدينة ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من أربعة أمتار.

وأصدر مجلس المدينة تحذيرًا باللون الأصفر، وهو يعني أن خطر الفيضانات ومناسيب المياه يمكن أن يزيد بشكل متسارع.

يذكر أن باريس شهدت هطول أمطار غزيرة على مدى عدة أيام وإن كان منسوب النهر لم يرتفع حتى الان مثلما حدث في يونيو 2016 عندما ارتفع إلى 10ر6 متر أو إلى 62ر8 متر في عام 2019.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية