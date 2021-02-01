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الأمم المتحدة تحث دول العالم على حماية الديمقراطية في ميانمار

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الأمم المتحدة تحث دول العالم على حماية الديمقراطية في ميانمار الأمم المتحدة تحث دول العالم على حماية الديمقراطية في ميانمار

مصراوي Masrawy

07:40 م الإثنين 01 فبراير 2021

جنيف - (د ب أ)

ذكرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت، اليوم الاثنين، أنه يتعين على دول العالم أن تتحرك لانقاذ الديمقراطية الهشة في ميانمار، في إشارة إلى اطاحة الجيش بالحكومة المدنية في البلاد.

وأضافت باشيليت في بيان من جنيف: "أشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في ميانمار".

وطالبت المفوضة العليا بالافراج الفوري عن عشرات الزعماء السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين تم احتجازهم.

وحثت باشيليت، جميع الدول ذات النفوذ لاتخاذ خطوات لمنع تداعي الديمقراطية الهشة والمكاسب في مجال حقوق الإنسان التي حققتها ميانمار خلال الفترة الانتقالية من الحكم العسكري.

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