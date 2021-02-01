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أمريكا تدعو الجيش في ميانمار إلى الإفراج عن جميع الزعماء المعتقلين

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أمريكا تدعو الجيش في ميانمار إلى الإفراج عن جميع الزعماء المعتقلين أمريكا تدعو الجيش في ميانمار إلى الإفراج عن جميع الزعماء المعتقلين

مصراوي Masrawy

07:26 م الإثنين 01 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

أعربت الولايات المتحدة عن "شديد القلق والانزعاج" وذلك في بيان أصدره وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وقال البيان: "نحن نطالب قادة الجيش في ميانمار بالإفراج عن جميع المسؤولين الحكوميين وزعماء المجتمع المدني واحترام إرادة شعب بورما كما عبرت عنها الانتخابات الديمقراطيةالثامن من نوفمبر الماضي.

وأضاف بلينكن: "الولايات المتحدة تقف مع شعب ميانمار في آماله في تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويتعين على الجيش إبطال كل هذه الإجراءات على الفور".

كما رددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، نفس ما جاء في البيان، منوهة إلى أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أطلع الرئيس جو بايدن على الأمر.

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