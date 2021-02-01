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برلماني يطالب بالتوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية في المحافظات

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برلماني يطالب بالتوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية في المحافظات برلماني يطالب بالتوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية في المحافظات

مصراوي Masrawy

07:36 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

طالب النائب مصطفى بدران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوزيع حجم الإنتاج ونوعيته على عدد من المحافظات وتحديد نطاق جغرافي لضمان التوزيع العادل، والوقوف على حجم الاحتياجات والمواد الخام المتوفرة في كل محافظة للتسهيل على المستثمرين في إقامة مشروعاتهم.

وتساءل بدران في كلمته خلال لجنة الصناعة اليوم الاثنين، عن المرجعية التي يتم اللجوء إليها لتوفير احتياجات المناطق الصناعية وتوفير المستلزمات للصناع والمستثمرين.

ورد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة، قائلًا إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في البنية التحتية والقيادة السياسية مهتمة بالإنتاج المحلي: "أرسلنا عددًا من الخطابات للوزارات المعنية وسيتم تلبية كل طلبات المستثمرين".

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