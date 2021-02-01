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البيئة: 25 مليون جنيه لخفض الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة

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البيئة: 25 مليون جنيه لخفض الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة البيئة: 25 مليون جنيه لخفض الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة

مصراوي Masrawy

07:12 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

ساهمت وزارة البيئة في الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لعدد ٣ منشآت صناعية وذلك في إطار العمل على تحسين الوضع البيئي لنوعية مياه بحيرة المنزلة وتوفيق الأوضاع البيئية في مجال الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي ويقدر بمبلغ ٢٥ مليون جنيه.

تضمنت تلك المنشآت شركة للزيوت والصابون بمحافظة الدقهلية حيث شملت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، وإنشاء ٢ مصيدة خرسانية لتنقية مياه الصرف الصناعي من الزيوت والشوائب بتكلفة قدرها ١.٢ مليون جنيه، إضافة إلى شركة قها للأغذية المحفوظة بمحافظة الشرقية حيث تمثلت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة استيعابية قدرها ٤٠٠م ٣/يوم وبتكلفة مالية بلغت ٣.٨ مليون جنيه.

كما ساهمت وزارة البيئة في الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لشركة الدقهلية للغزل والنسيج تمثلت في إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي بطاقة استيعابية ٥٠٠م ٣/يوم بتكلفة

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