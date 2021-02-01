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الرئيس الأوكراني يأمل أن يشارك بايدن في محادثات صيغة نورماندي

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الرئيس الأوكراني يأمل أن يشارك بايدن في محادثات صيغة نورماندي الرئيس الأوكراني يأمل أن يشارك بايدن في محادثات صيغة نورماندي

مصراوي Masrawy

07:17 م الإثنين 01 فبراير 2021

كييف - (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن صيغة نورماندي راكدة في الوقت الحالي بسبب تردد في المضي قدمًا، معربًا عن أمله في أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في المحادثات.

وأوضح زيلينسكي - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "اليوم للأسف توجد حالة من الركود، أعتقد أن ذلك يرجع إلى تردد روسيا في المضي قدمًا، لأنها تعتقد أننا سوف نبطئ عملية التفاوض بشأن اتفاقية مينسك إلا أننا نمضي قدمًا بسرعة كبيرة، فنحن على استعداد لإجراء محادثات بشأن التفاصيل والتحرك لإنهاء هذه الحرب وإرساء السلام".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن سنة وشهرًا مروا منذ عقد آخر اجتماع لصيغة نورماندي (التي تشارك فيها فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا)، وأنه لا يرى اتخاذ أي خطوات جادة في هذا الشأن، متهمًا روسيا بأنها لا تريد أن تسير العملية وفقًا للمتطلبات الأوكرانية ولكن تريدها بالطريقة التي تخدم مصالحها.

وأكد زيلينسكي أنه لهذا السبب يريد أن يشارك لاعبًا عالميًا قويًا مثل الولايات المتحدة في المحادثات ليكون له تأثيرًا قويًا، معربًا عن استعداده للقيام بأي شيء للتوصل لاتفاق مع بايدن والدول المشاركة في صيغة نورماندي.

وأشار إلى أن هذه يمكن أن تكون صيغة أخرى تسير بالتوازي مع صيغة نورماندي، حيث يلزم تواجد الولايات المتحدة وروسيا.

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