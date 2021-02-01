الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعلن موعد إقامة الاجتماع الأول

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بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي موعد إقامة أول اجتماع للجمعية العمومية مطلع مارس المقبل (عن بعد)، بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وهم الأعضاء (المتفرغون للعمل في مجال الإعلام الرياضي)، حسب ما تنص عليه المادة الثامنة من اللائحة الأساسية للاتحاد.

وسيستعرض مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع تقريراً لأعمال الاتحاد والتقارير المالية خلال الفترة (2018 - 2020) بالإضافة لمناقشة آلية انتخابات المقاعد المحددة لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة وفق ما تنص عليه اللائحة.

ونوه الاتحاد لجميع أعضاء الجمعية العمومية بإرسال آرائهم ومقترحاتهم التي يرغبون في طرحها للنقاش في جلسة الجمعية العمومية، وتزويد الاتحاد بها قبل موعد الاجتماع عبر البريد الإلكتروني للاتحاد لإدراجها في جدول أعمال الجمعية.