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رغم الأزمات الخانقة.. اللبنانية ترفع سعر الخبز بنسبة 20 %

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رغم الأزمات الخانقة.. الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز بنسبة 20 % رغم الأزمات الخانقة.. اللبنانية ترفع سعر الخبز بنسبة 20 %
"نعمة" أرجع الزيادة إلى صعود ثمن القمح في البورصة العالمية

رغم الأزمات الخانقة.. الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز بنسبة 20 %

أقرت وزارة الاقتصاد اللبنانية اليوم الاثنين زيادة قدرها عشرون في المئة على سعر ربطة الخبز، وسط أزمة معيشية خانقة، فاقمتها تدابير الإغلاق بمواجهة "كوفيد-19".

وأرجع راؤول نعمة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، الزيادة إلى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظًا على الأمن الغذائي.

وأوضح "نعمة" أن الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز (الحجم الكبير) من ألفين إلى 2500 ليرة كحد أقصى، أي بزيادة قدرها 20 في المئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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