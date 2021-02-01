أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

رفض دعوى إيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية

Print
رفض دعوى إيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية رفض دعوى إيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية

مصراوي Masrawy

07:12 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من عادل إبراهيم يونس المحامي، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات نقابات المحامين على مقعد النقيب الفرعي والأعضاء المقرر عقدها يوم 7 فبراير الجاري.

حملت الدعوى رقم 22542 لسنة 75ق، واختصمت نقيب المحامين بصفته.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين أعلنت عن مواعيد إجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

شبكة عيون الإخبارية