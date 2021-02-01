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ضبط القائمين على إدارة قناة باليوتيوب لإنتاج مشاهد للسخرية والإيحاءات الجنسية بالمنصورة

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ضبط القائمين على إدارة قناة باليوتيوب لإنتاج مشاهد للسخرية والإيحاءات الجنسية بالمنصورة ضبط القائمين على إدارة قناة باليوتيوب لإنتاج مشاهد للسخرية والإيحاءات الجنسية بالمنصورة

مصراوي Masrawy

07:07 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، القائمين على إدارة قناة باليوتيوب لإنتاج مشاهد للسخرية والإيحاءات الجنسية بالمنصورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجود قناة على موقع "يوتيوب" وقيام القائمين عليها بنشر مقاطع تحوى عدد من المشاهد التمثيلية تتضمن الإستهزاء والسخرية والإيحاءات الجنسية من بعض المواطنين ومن بينهم بعض الفتيات وذلك حال تواجدهن بالشوارع العامة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، كما ورد بلاغ من (إحدى الفتيات - مقيمة بالدقهلية) تضررت خلاله من ظهورها بأحد المقاطع بالقناة المشار إليها على النحو السالف ذكره.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط القائمين على إدارة القناة وتبين أنهما (شخصين – مقيمين بالدقهلية) وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهما على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهما الواقعة وإدارة القناة المشار إليها.

وبمواجهتهما أقرا بترتكابهما الواقعة وتصوير ونشر العديد من المشاهد التمثيلية بهدف تحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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