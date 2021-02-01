سقوط تشكيل عصابى للاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية أحد التشكيلات العصابية وهم "مالك محل ألعاب إلكترونية، عاطل، مالك محل خدمات هواتف محمولة - مقيمين بالقاهرة" تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إرسال رسائل لهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقيام مرسل الرسائل بإيهام ضحاياه بأنه موظف بإحدى شركات المحمول.

وأكدت التحريات بأنهم قد ربحوا رصيد مجانى من الشركة محل عملهم ، حتى يتسنى له إختراق حساباتهم وسرقة ما بها من بيانات، ثم إنتحال شخصهم وصفتهم ، وإرسال رسائل من الحسابات المستولى عليها إلى أصدقاء وأقارب المجنى عليهم تتضمن طلب مبالغ مالية بإدعاء إحتياج مالكى تلك الحسابات لها ، على أن يتم الحصول عليها فى صورة كروت إعادة شحن الرصيد التى يتم تحويلها لاحقاً على رقم محدد.

كما تبين ارتكاب المتهمين لـ 17 واقعة بنفس الأسلوب وتم ضبط إثنين من عناصر التشكيل، وبحوزتهما هاتفي محمول وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم تلك الوقائع.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب "جارى ضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.