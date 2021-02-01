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وكيل حقوق إنسان البرلمان: رسالة الصحف القومية منقوصة.. وهناك تعيينات رغم الخسائر

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وكيل حقوق إنسان البرلمان: رسالة الصحف القومية منقوصة.. وهناك تعيينات رغم الخسائر وكيل حقوق إنسان البرلمان: رسالة الصحف القومية منقوصة.. وهناك تعيينات رغم الخسائر

مصراوي Masrawy

07:11 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):

انتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تناول الصحف القومية، الإنجازات التي تشهدها البلاد بالشكل الجيد، مشيرًا إلى أن تناولها يتم بشكل سطحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة،
وبحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في بصورة غير حقيقية.

ووجه أبو العلا، عددًا من التسائلات، إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلًا: "ما أسباب الخسائر التي تتكبدها الصحف القومية، وإلى متى ستنتهى هذه الخسائر، وهل السبب وراءها إدارة فقط أم إمكانيات؟".

وتابع أبو العلا: "للأسف نجد في العالم كثير من الصحف تحقق مكاسب"، مشيرًا إلى ان الإعلانات كانت تغطي تكاليف الصحف من قبل.

وتطرق الى ملف آخر، قائلًا: "رغم الأزمة والخسائر التي تعاني منها الصحف القومية، مازالنا نسمع عن تعيينات جديدة بها، والتي تشوبها المجاملات".

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في الحقيقة لم أر موضوعات في الصحف القومية بخلاف الموضوعات السطحية في تناول الإنجازات، مشيرًا إلى ضرورة اقتناع المواطن وتذكيره دائمًا بما شاهدناه من معاناة من قبل ومايتم الآن من إنجازات، لاسيما وأن هناك نظرية إعلامية توصف ذاكرة المواطن بذاكرة السمكة، مطالبًا بإبراز الإنجازات وربطها بالسابق.

كما تساءل أبو العلا، عن الدور التثقيفي والتنويري للصحف، مشيرًا إلى أن في الماضي كانت هناك صحف متخصصة تنشر موضوعات شيقة، إلا أن الآن تشعبت هذه التخصصات ولم يعد لها دور تثقيفي.

وأكد ضرورة منح الشباب بالمؤسسات القومية الفرصة لتولي المناصب القيادية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالبوابات الإلكترونية للصحف القومية تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة الإعلامية حاليًا.

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