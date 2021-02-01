بمليون جنيه.. تطوير مدينة باريس في الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ خطة لتطوير وتجميل المدينة بتكلفة مليون جنيه.

أكد كمال إبراهيم رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي، بدء العمل في إنشاء حديقة بالمنطقة الشرقية للمدينة على مساحة ٢ فدان وبتكلفه ٣٤٠ ألف جنيه، لخلق متنفس حضاري للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

أضاف كمال أنه يجرى أيضًا استكمال الممشى السياحي بواقع ١٥٠ مترًا ليصبح إجمالي طوله ٧٥٠ مترًا، وذلك بتكلفة ٣٧٥ ألف جنيه، فضلاً عن تطوير وتجميل مدخل شارع الوحدة المحلية بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه، وذلك لإبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة. ​