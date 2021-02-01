أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​برلماني لوزير المالية: عندما نسمع أرقام وزارتي "النقل" و"الصحة" نشعر أننا في دولتين

Print
​برلماني لوزير المالية: عندما نسمع أرقام وزارتي "النقل" و"الصحة" نشعر أننا في دولتين ​برلماني لوزير المالية: عندما نسمع أرقام وزارتي "النقل" و"الصحة" نشعر أننا في دولتين

مصراوي Masrawy

06:44 م الإثنين 01 فبراير 2021

(مصراوي):


قال النائب الدكتور، فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، تعقيبًا على بيان وزير المالية، اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن تتلاعب وتتحايل على الدستور في بنود الميزانية العامة.

وضرب البياضي مثالًا لاستحقاقات الصحة التي ظهرت في الميزانية تمثل 3.7% من إجمالي الناتج المحلي، محققة النسبة الدستورية المطلوبة، بينما في حقيقة الأمر كما ظهر في البيان التحليلي نسبة الإنفاق على الصحة هي 1.3% فقط، لافتًا إلى أن الحكومة أضافت ميزانيات مستشفيات الوزارات الأخرى مثل مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر لميزانية وزارة الصحة بينما يتم وضع ميزانيات هذه المستشفيات مرة أخرى في ميزانيات الوزارات والمؤسسات المالكة لها مما يشكّل ازدواجية و بيان غير حقيقي ومخالفة للمادة 18 من الدستور.

وأشار النائب إلى أنه بنفس الطريقة تم وضع ميزانية التربية والتعليم في البيان التمهيدي بمعدل 5.3% بينما المخصصات الفعلية 1.5%.

واختتم البياضي تصريحه قائلًا: "يجب على الحكومة أن تعيد ترتيب أولويات الإنفاق، ولا يصح أن نشعر أننا أمام دولتين! فبالأمس استمعنا لبيان وزارة النقل وسمعنا تريليونات من الإنفاق، فشعرنا أننا في دولة من دول العالم الأول وهذا أمر رائع، لكن عندما نستمع لميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي نشعر أننا في دولة أخرى فقيرة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

شبكة عيون الإخبارية