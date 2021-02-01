​برلماني لوزير المالية: عندما نسمع أرقام وزارتي "النقل" و"الصحة" نشعر أننا في دولتين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):



قال النائب الدكتور، فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، تعقيبًا على بيان وزير المالية، اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة تتلاعب وتتحايل على الدستور في بنود الميزانية العامة.

وضرب البياضي مثالًا لاستحقاقات الصحة التي ظهرت في الميزانية تمثل 3.7% من إجمالي الناتج المحلي، محققة النسبة الدستورية المطلوبة، بينما في حقيقة الأمر كما ظهر في البيان التحليلي نسبة الإنفاق على الصحة هي 1.3% فقط، لافتًا إلى أن الحكومة أضافت ميزانيات مستشفيات الوزارات الأخرى مثل مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر لميزانية وزارة الصحة بينما يتم وضع ميزانيات هذه المستشفيات مرة أخرى في ميزانيات الوزارات والمؤسسات المالكة لها مما يشكّل ازدواجية و بيان غير حقيقي ومخالفة للمادة 18 من الدستور.

وأشار النائب إلى أنه بنفس الطريقة تم وضع ميزانية التربية والتعليم في البيان التمهيدي بمعدل 5.3% بينما المخصصات الفعلية 1.5%.

واختتم البياضي تصريحه قائلًا: "يجب على الحكومة أن تعيد ترتيب أولويات الإنفاق، ولا يصح أن نشعر أننا أمام دولتين! فبالأمس استمعنا لبيان وزارة النقل وسمعنا تريليونات من الإنفاق، فشعرنا أننا في دولة من دول العالم الأول وهذا أمر رائع، لكن عندما نستمع لميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي نشعر أننا في دولة أخرى فقيرة".