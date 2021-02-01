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الاقتصادية تؤجل دعوى تعويض ميريهام هشام بـ 10 ملايين جنيه

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الاقتصادية تؤجل دعوى تعويض ميريهام هشام بـ 10 ملايين جنيه الاقتصادية تؤجل دعوى تعويض ميريهام هشام بـ 10 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

06:45 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر دعوى تطالب إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح ميريهام هشام، بسبب الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها، وسب وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من موقع اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوى، وذلك لجلسة 8 فبراير المقبل للمذكرات.

وأكد المستشار هيثم عباس مقيم الدعوى بأن الجريمة تتمثل في فيديو مسيء، وثبت أنه يمثل جريمة سب وقذف وتنمر وعرض صور شخصية، ولاتزال قناة الشركة على اليوتيوب تقوم بعرضه سعيًا وراء زيادة المتابعة دون اعتبار لكونه جريمة.

وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المصري لكرة القدم، بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان، واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها، وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان، وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها، وهو الأمر الذي شاهده الملايين من والعالم مما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

وأضافت الدعوى أن المدعية أصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقًا للقانون، مطالبا بإلزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عن إصابة المدعية من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من اليوتيوب.

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