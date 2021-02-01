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رصد تجاوزات صحية بمطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة بالطائف

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في جولة ميدانية رقابية قام بها مراقبو أمانة المحافظة

رصد تجاوزات صحية بمطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة بالطائف

رصدت جولة ميدانية رقابية قام بها مراقبو أمانة محافظة الطائف ممثلين عن بلدية "الطائف الجديد الفرعية" تجاوزات صحية وتدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير ببعض المطاعم والمطابخ شمال المحافظة.

وتابع مراقبو البلدية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار عدوى المستجد بأنشطة صوالين الحلاقة، وحث العاملين على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها، مع تطبيق العقوبات المقررة حيال المخالفين.

رصد تجاوزات صحية بمطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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