جنوب أفريقيا تستقبل الشحنة الأولى من لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كيب تاون - (د ب أ)

وصلت طائرة محملة بأول شحنة من لقاح (كوفيد-19) إلى جنوب أفريقيا اليوم الاثنين.

وقالت الحكومة إن مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، وصلت مطار أور تامبو الدولي في العاصمة التجارية جوهانسبرج عصر اليوم.

وكان الرئيس سيريل رامافوسا ووزير الصحة زويلي مخيزي ونائب الرئيس دافيد مابوزا الذي يرأس اللجنة الوزارية بشأن اللقاحات، في المطار لاستقبال الشحنة التي سوف تستخدم لتطعيم موظفي الصحة الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمجابهة المرض.

وسجلت دولة جنوب أفريقيا نحو 5ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 44 ألف وفاة، لتكون بهذا الدول الأكثر تضررا من (كوفيد-19) عبر القارة.