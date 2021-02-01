الجيش اللبناني: القبض على 18 شخصا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن مديرية الاستخبارات في منطقة عرسال أوقفت خلال الأسبوعين الماضيين، 18 شخصا ينتمون لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، لافتة إلى أنهم كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان، اليوم الاثنين إن "مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن"الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".