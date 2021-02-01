مختلف في تصويرها وتكييفها.. "أرباح البنوك" حلال أم حرام؟ الإفتاء تجيب

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين.

ووأضافت الدار: "الفتوى استقرت على أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف".

وتابع: "فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا".