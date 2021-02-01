تفريغ 12 ألف طن حديد وتداول 25 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 25 سفينة حاويات وبضائع، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، اليوم الإثنين، واستمرار حركتي الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان، أن

حركة الصادر من البضائع تضمنت 9904 طن فوسفات، و317 طن ورق مناديل و2900 طن زيت طعام.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 27500 طن ذرة و12 ألف طن حديد، و11700 طن خردة و554 طن خشب زان و144 طن ألواح فيبر.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 66713 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 43576 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4567 شاحنة.​