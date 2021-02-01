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جثة معلقة.. تحقيقات لكشف غموض وفاة شاب بالمنوفية

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جثة معلقة.. تحقيقات لكشف غموض وفاة شاب بالمنوفية جثة معلقة.. تحقيقات لكشف غموض وفاة شاب بالمنوفية

مصراوي Masrawy

06:12 م الإثنين 01 فبراير 2021

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه في قرية كفر العلوي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بينما رجحت أسرته فرضية انتحاره، بعدما تبين أن جثته معلقة بحبل من الرقبة في سقف داخل منزله.

مصدر أمني أوضح لـ "مصراوي" أن التحقيقات حول الواقعة لا تزال جارية مع افتراض كافة الاحتمالات، وسؤال جميع أفراد الأسرة وأصدقائه، مُشيرًا إلى أنه جرى نقل جثمان الشاب، ويبلغ 22 سنة، ويعمل في مجال الخرسانة، إلى مشرحة مستشفى تلا، لعرضه على الطب الشرعي والتأكد من سبب الوفاة.

حررت وحدة مباحث تلا محضرًا بالواقعة، أحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، في انتظار التصريح بدفن الجثمان، عقب العرض على الطب الشرعي.

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